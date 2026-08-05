Sećanje na zločinačku akciju „Oluja“: U Somboru obeležena 31. godina od progona 250.000 Srba iz Krajine

Dnevnik pre 58 minuta
Sećanje na zločinačku akciju „Oluja“: U Somboru obeležena 31. godina od progona 250.000 Srba iz Krajine

SOMBOR: U znak sećanja na sve stradale i prognane u hrvatskoj zločinačkoj vojno – policijskoj oružanoj akciji „Oluja“, u kojoj je u danima od 4. do 9. avgusta 1995. godine stradalo više od 1.600 Srba, a preko 250.000 ljudi ostalo bez svojih viševekovnih ognjišta koja su se nalazila na teritoriji Hrvatske, na ovdašnji Spomenik žrtvama ratova 1990 – 1999. godine položeni su venci.

Učinci akcije čiji je rezultat bilo najveće etničko čišćenje u Evropi posle Drugog svetskog rata gotovo dramatično se osetio i u Somboru u kojem je tog avgusta 1995. godine spas potražilo bezmalo 25.000 izbeglih Srba, odnosno jedna desetina svih izbeglica u Srbiji. Tih dana, kada je gotovo svaki četvrti stanovnik ove opštine pristigao izbegličkom kolonom, širom su otvorena gostoprimljiva vrata Somboraca bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost, ali u njemu su
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