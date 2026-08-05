Proslava Oluje: Veće penzije i poruke susedima

Dojče vele pre 4 sati
Proslava Oluje: Veće penzije i poruke susedima

Proslava 31. godišnjice Oluje u Hrvatskoj protekla je u direktnim porukama političara braniteljima i susedima u Srbiji i BiH. Predsednik Zoran Milanović ustvrdio je da „bez Oluje ne bi bilo Dejtona“.

Na centralnoj proslavi 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja prema poznatom scenariju ređali su se govori političkog državnog vrha i muzičke tačke. Kao prvi govornik, predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković obećao je veće penzije za „oko 200.000“ branitelja, što je, kako je rekao, „zahvalnost braniteljima ne samo na rečima“. „Ne bojimo se nikoga“ Predsednik vlade se nije konkretno obraćao susedima – to su kasnije izraženije u svojim govorima učinili
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