Drama na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen dron sa eksplozivom, istražuje se mogući teroristički napad

Nemačka policija danas je rasporedila robota za deaktiviranje eksplozivnih naprava nakon što je tokom noći na aerodromu u Lajpcigu pronađen dron sa eksplozivom.

Prema navodima istražitelja, zaposleni na aerodromu uočio je dron sa nepoznatom eksplozivnom napravom u bezbednosnoj zoni teretnog dela aerodroma, u blizini južne piste, prenosi "Gardijan". Teretni avion kompanije DHL prekinuo je sletanje nakon sudara sa za sada neidentifikovanim objektom u vazduhu. Letelica je kasnije bezbedno sletela u Hanover, gde su utvrđena manja oštećenja. Istragu su preuzeli antiteroristički tim tužilaštva u Drezdenu i policija pokrajine