Dva avio-incidenta u Nemačkoj prošle noći: Ukrajinski putnički i avion DHL-a na meti dronova-bombi (foto)

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Bild
Dva avio-incidenta u Nemačkoj prošle noći: Ukrajinski putnički i avion DHL-a na meti dronova-bombi (foto)

Na aerodromu Lajpcig/Hale tokom noći je proglašena bezbednosna uzbuna nakon što je u blizini ukrajinskog aviona Antonov pronađen dron sa paketom koji je sadržao detonator, zbog čega su letovi privremeno obustavljeni, a nekoliko aviona preusmereno.

Kako saznaje Bild, radi se o eksplozivu. Ubrzo nakon ovog incidenta, avion DHL-a kojem je zabranjeno sletanje u Lajpcig je udario u leteći objekat za koji se takođe sumnja da je u pitanju dron. Bezbednosne službe su sada identifikovale da se radi o materijalu sposobnom za eksploziju. Test na nitrate je bio pozitivan. Nakon pronalaska, dron je pregledan. Rentgenom je unutra pronađen detonator. Međutim, bio je neispravan, pa nije došlo do eksplozije. Prema
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