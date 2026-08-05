Macut: Od 17. avgusta pojeftinjuje još 18 lekova, cene niže i do 70 odsto

Predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut izjavio je danas da će se na listi lekova koji će pojeftiniti od 17. avgusta naći 18 novih lekova, koji će biti jeftiniji do 70 odsto. "Znači, 30 odsto će plaćati naši sugrađani, što je stvarno pomak koji do sada nije bio zabeležen i to će biti trajna mera", rekao je predsednik Vlade nakon posete Domu zdravlja u Šidu. Macut je istakao da se među 18 lekova nalaze uglavnom antikoagulanasi, dok je merom obuhvaćena i mala