Živković: EPS preduzeo mere zbog niskog dotoka Dunava, stabilno snabdevanje strujom

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Živković: EPS preduzeo mere zbog niskog dotoka Dunava, stabilno snabdevanje strujom

Generalni direktor "Elektroprivrede Srbije" (EPS) Dušan Živković izjavio je danas da je EPS preduzeo sve potrebne mere zbog rekordno niskog dotoka Dunava i istakao da je elektroenergetski sistem pripremljen za ovakve situacije. "Mi smo preduzeli uglavnom sve mere.

Ne možemo da očekujemo značajniji dotok Dunava u narednom periodu, Drina ima pristojan dotok za ovakvu hidrologiju i ovakvu sušu. Ono što mi radimo jeste kontinuitet snabdevanja električnom energijom, obezbeđivanje potrebnih količina, eventualno na tržištu, sa ključnim ciljem da zadržimo akumulacije na postojećem nivou, da zadržimo deponije uglja na postojećem nivou i da na taj način imamo sigurnost snabdevanja iz sopstvenih kapaciteta", kazao je za RTS Živković.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Rumunija potapa četiri barže da poveća protok vode u Dunavu do elektrane Černavoda

Rumunija potapa četiri barže da poveća protok vode u Dunavu do elektrane Černavoda

NIN pre 26 minuta
Direktor EPS-a: „Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti“

Direktor EPS-a: „Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti“

Serbian News Media pre 1 sat
Rumunija potapa barže natovarene kamenjem da poveća protok Dunava do nuklearne elektrane

Rumunija potapa barže natovarene kamenjem da poveća protok Dunava do nuklearne elektrane

Radio 021 pre 1 sat
Direktor EPS-a: Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti

Direktor EPS-a: Snabdevanje strujom stabilno, period slabog dotoka Dunava će se nastaviti

Danas pre 1 sat
Rumunija potapa četiri barže da poveća protok vode u Dunavu do elektrane Černavoda

Rumunija potapa četiri barže da poveća protok vode u Dunavu do elektrane Černavoda

Euronews pre 2 sata
EPS preduzeo sve mere zbog niskog dotoka Dunava

EPS preduzeo sve mere zbog niskog dotoka Dunava

B92 pre 1 sat
Rumunija planira da potopi četiri barže kako bi pojačala protok vode u Dunavu

Rumunija planira da potopi četiri barže kako bi pojačala protok vode u Dunavu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSDunavEPSElektroprivreda SrbijeDušan živković

Društvo, najnovije vesti »

Suspendovana profesorka Jovine: Za krizu u školi ministarstvo neće da ima rešenje, SPC da se obrati posle izjave ministra

Suspendovana profesorka Jovine: Za krizu u školi ministarstvo neće da ima rešenje, SPC da se obrati posle izjave ministra

N1 Info pre 6 minuta
MUP: U Beogradu uhapšeni Sirijci po poternici Interpola, osumnjičeni za krijumčarenje ljudi

MUP: U Beogradu uhapšeni Sirijci po poternici Interpola, osumnjičeni za krijumčarenje ljudi

Insajder pre 1 minut
Ko glumi taksi stanicu u zdravstvu?

Ko glumi taksi stanicu u zdravstvu?

Danas pre 1 minut
Apsolutni negativni rekord Dunava na ulazu u Srbiju, u Hrvatskoj strahuju od presušivanja dve reke

Apsolutni negativni rekord Dunava na ulazu u Srbiju, u Hrvatskoj strahuju od presušivanja dve reke

BBC News pre 1 minut
Crveni meteo-alarm na snazi: Najtopliji grad u 11 sati Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu 36

Crveni meteo-alarm na snazi: Najtopliji grad u 11 sati Sombor sa 37 stepeni, u Beogradu 36

Newsmax Balkans pre 6 minuta