Đedović Handanović: Proizvodnja domaće rafinerije ključna za sigurnost snabdevanja naftnim derivatima

Forbes pre 2 sata  |  Agencije
Đedović Handanović: Proizvodnja domaće rafinerije ključna za sigurnost snabdevanja naftnim derivatima
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović ocenila je, u razgovoru sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNКS) i Naftne industrije Srbije (NIS) o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav, da je situacija izazovna, te da je proizvodnja domaće rafinerije (u Pančevu) ključna za sigurnost snabdevanja, saopštilo je danas ministarstvo. Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u
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