Zvanično na Sent Džejms Parku: Matijas Jajsle novi trener Njukasla!

Mladi nemački stručnjak potpisao je četvorogodišnji ugovor i nasledio Edija Haua na klupi engleskog velikana.

Matijas Jajsle zvanično je imenovan za novog trenera Njukasla, potvrdio je premijerligaški klub u sredu uveče. Tridesetosmogodišnji nemački stručnjak na klupi „svraka“ nasledio je Edija Haua, koji je krajem jula odlučio da napusti klub posle skoro pet godina. Jajsle je sa Njukaslom potpisao četvorogodišnji ugovor, a dužnost je preuzeo odmah. Njukasl je u zvaničnom saopštenju naveo da je Jajsle izabran nakon detaljnog i poverljivog procesa, tokom kojeg se izdvojio