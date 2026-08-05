Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

iKragujevac pre 4 sati
Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

Osigurani građani u Srbiji od 17. avgusta dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države.

Na listu lekova biće dodato 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti. Iako su prvenstveno namenjeni terapiji dijabetesa, kliničke studije i dosadašnja primena pokazale su da se mogu efikasno koristiti i kod posebne grupe pacijenata sa srčanom slabošću i očuvanom ejekcionom frakcijom. Za 16 oralnih antikoagulanasa država će pokrivati 70 odsto troškova, dok će građani plaćati preostalih 30 odsto. Doplate će tako, umesto dosadašnjih
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