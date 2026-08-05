Dron sa eksplozivom pronađen pored ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Nemačkoj

IndeksOnline pre 9 sati
Dron sa eksplozivom pronađen pored ukrajinskog teretnog aviona na aerodromu u Nemačkoj

Na aerodromu Leipzig-Halle u Nemačkoj pronađen je dron opremljen eksplozivnom napravom i detonatorom u neposrednoj blizini teretnog aviona ukrajinske aviokompanije Antonov Airlines.

Zbog bezbednosne pretnje nadležne službe odmah su obezbedile područje, nakon čega je tokom noći privremeno obustavljen deo vazdušnog saobraćaja. Više letova je preusmereno, dok su specijalizovane ekipe izvršile pregled piste i uklanjanje sumnjivog uređaja. Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili okolnosti pod kojima je dron dospeo u zonu aerodroma, kao i da li je incident povezan sa eventualnim pokušajem sabotaže. Za sada nisu saopšteni detalji o
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