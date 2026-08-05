Teška nesreća kod Šapca: Poginuli putari nakon sudara kamiona i vozila za održavanje puteva

Na putu Šabac–Loznica jutros se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubili radnici preduzeća za održavanje puteva.

Prema prvim informacijama, kamion sa prikolicom naleteo je na vozilo u kojem su se nalazili putari dok su obavljali radove na putu. Na mestu nesreće intervenisale su ekipe policije i hitne pomoći, a uviđaj je u toku. Saobraćaj na ovoj deonici je potpuno obustavljen, zbog čega su formirane velike kolone vozila i vozačima se savetuje da koriste alternativne pravce gde je to moguće. Uzrok nesreće za sada nije zvanično potvrđen, a nadležni će nakon završetka uviđaja