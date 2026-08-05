Kragujevački vatrogasci pomažu u gašenju požara u Zaječaru i Knjaževcu (FOTO)

InfoKG pre 42 minuta  |  InfoKG
Kragujevački vatrogasci pomažu u gašenju požara u Zaječaru i Knjaževcu (FOTO)

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac pomažu svojim kolegama u gašenju požara na otvorenom u Zaječaru i Knjaževcu, izjavio je za InfoKG načelnik ovdašnje Uprave za vanredne situacije, Zoran Kočović.

Shodno visokim temperaturama raste opasnost od izbijanja požara na otvorenom. Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Kragujevac spremni su da reaguju u vanrednim situacijama na svojoj teritoriji, ali da pomognu svojim kolegama u drugim krajevima zemlje, pa i u inostranstvu. Kragujevački vatrogasci trenutno pomažu svojim kolegama u gašenju požara na otvorenom u Zaječaru i Knjaževcu. U selu Borovac kod Zaječara požar je zahvatio oko 100 hektara suve trave i niskog
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