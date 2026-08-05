Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

In medija pre 7 sati
Od 17. avgusta 18 novih lekova na recept o trošku države

Osigurani građani Srbije od 17. avgusta moći će da dobiju 18 novih lekova na recept uz učešće države u troškovima. Među njima su terapije za prevenciju moždanog udara, lečenje tromboze i srčane slabosti.

Osigurana lica u Srbiji od 17. avgusta dobiće pravo na 18 novih lekova na recept koji će se delimično finansirati iz sredstava države, najavio je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut. Na Listu lekova biće uvršteno 16 oralnih antikoagulansa, koji se koriste za sprečavanje moždanog udara i drugih komplikacija kod pacijenata sa određenim poremećajima srčanog ritma, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije. Na listu će biti dodata i
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