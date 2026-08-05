Beograd jutros najtopliji u Srbiji sa 28 stepeni, crveni meteo-alarm u većem delu zemlje

Insajder pre 59 minuta  |  Tanjug
Beograd jutros najtopliji u Srbiji sa 28 stepeni, crveni meteo-alarm u većem delu zemlje

U Srbiji je u 8 sati najtoplije u Beogradu, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 14 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). U Banatskom Karlovcu je izmereno 28 stepeni Celzijusa, a u Zrenjaninu, Kikindi i na Paliću 27 stepeni, dok je u Somboru, Novom Sadu i Sremskoj Mitrovici 26 stepeni.

Beograd panorama. Pogled niz Balkansku ulicu. (BETAPHOTO/MILAN OBRADOVIC) U Srbiji je jutros u 7 sati najtoplije bilo u Beogradu sa izmerenih 28 stepeni, dok je najsvežije bilo u Sjenici gde je živa u termometru pokazivala 10 stepeni, pokazuju zvanični podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Visoke jutarnje temperature zabeležene su i u Zrenjaninu (25 stepeni) i Banatskom Karlovcu (24 stepena). Zbog ekstremnih vrućina, crveni meteo-alarm na snazi je na
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