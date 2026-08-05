Đedović: Zbog niskog Dunava upitan uvoz 20.000 tona dizela, državne rezerve za situacije krajnje nužde

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović razgovarala je sa predstavnicima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS) i Naftne industrije Srbije o dopremanju naftnih derivata u uslovima višenedeljnog niskog vodostaja reke Dunav, saopšteno je danas iz resornog ministarstva.

Foto: Srđan Ilić Ministarka je rekla da je produžetak operativne licence NIS-u do 28. avgusta omogućio NIS-u nastavak proizvodnje naftnih derivata, što je trenutno od najveće važnosti za stabilno snabdevanje srpskog tržišta, imajući u vidu teškoće s kojima se suočavaju naftne kompanije koje gorivo nabavljaju iz uvoza. "Od NIS-a imamo najave da će u drugoj polovini meseca, kada tek mogu da stignu već naručene isporuke sirove nafte, moći da povećaju preradu sa