Macut: Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Insajder pre 44 minuta  |  FoNet
Macut: Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Predsednik Vlade Đuro Macut najavio je danas da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, ukazujući da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Lekovi, ilustracija Foto: Roberto Sorin/Unsplash Macut je istakao da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije, saopšteno je iz Vlade. Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su
Otvori na insajder.net

Povezane vesti »

Macut: Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Macut: Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Nedeljnik pre 24 minuta
Novih 18 lekova na recept o trošku države od 17. avgusta: O kojim medikamentima je reč i kolika će biti doplata

Novih 18 lekova na recept o trošku države od 17. avgusta: O kojim medikamentima je reč i kolika će biti doplata

Newsmax Balkans pre 19 minuta
Od 17. avgusta nova podrška države pacijentima

Od 17. avgusta nova podrška države pacijentima

Plus online pre 4 minuta
Nova velika pomoć za građane Srbije: Posle velikog smanjenja cena lekova, od 17. avgusta na listu stiže još 18 medikamenata o…

Nova velika pomoć za građane Srbije: Posle velikog smanjenja cena lekova, od 17. avgusta na listu stiže još 18 medikamenata o trošku države

Kurir pre 9 minuta
Macut: Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Macut: Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

N1 Info pre 44 minuta
Macut: 18 novih lekova na recept o trošku države

Macut: 18 novih lekova na recept o trošku države

RTV pre 1 sat
Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Od 17. avgusta još 18 lekova o trošku države

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Đuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Dragutin Nenezić za Insajder: Vlasnici porušenih objekata na Gazivodama dobili račun da plate rušenje (VIDEO)

Dragutin Nenezić za Insajder: Vlasnici porušenih objekata na Gazivodama dobili račun da plate rušenje (VIDEO)

Insajder pre 4 minuta
Tepić (SSP) zatražila istragu poslovanja DIPOS-a od 2012. godine

Tepić (SSP) zatražila istragu poslovanja DIPOS-a od 2012. godine

Beta pre 14 minuta
Tepić (SSP) zatražila istragu poslovanja DIPOS-a od 2012. godine

Tepić (SSP) zatražila istragu poslovanja DIPOS-a od 2012. godine

Serbian News Media pre 9 minuta
Počelo obeležavanje zločinačke hrvatske akcije Oluja; Prisutni Milanović i Plenković

Počelo obeležavanje zločinačke hrvatske akcije Oluja; Prisutni Milanović i Plenković

RTV pre 9 minuta
OvakO se Mandić i Milatović peru zbog "Oluje" Crna Gora danas zvanično na proslavi godišnjice etničkog čišćenja, premijer…

OvakO se Mandić i Milatović peru zbog "Oluje" Crna Gora danas zvanično na proslavi godišnjice etničkog čišćenja, premijer Spajić i dalje ćuti

Blic pre 14 minuta