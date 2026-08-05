Macut: Od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji će dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države

Predsednik Vlade Đuro Macut najavio je danas da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, ukazujući da država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali.

Lekovi, ilustracija Foto: Roberto Sorin/Unsplash Macut je istakao da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije, saopšteno je iz Vlade. Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji su primarno lekovi za dijabetes, ali su