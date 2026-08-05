Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Tužilaštvo u Beogradu traži pritvor za troje osumnjičenih za ubistvo

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) je danas saopštilo da je predložilo sudu da odredi pritvo za troje saslušanih osumnjičenih da su 2. avgusta u Beogradu u saizvršilaštvu iz koristoljublja ubili jednog 73-godišnjaka, vlasnika piljarnice.

foto: Srđan Ilić Marko S. (32) iz Subotice, Milica Đ. (40) iz Novog Sada i Martina K. (30) iz Kanjiže su se na saslušanju branili ćutanjem, piše u saopštenju. VJT je Višem sudu u Beogradu predložilo da im odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina. Pritvor je predložen i jer su način
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