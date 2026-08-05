Američka komanda: Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila

Kurir pre 27 minuta  |  Agencije
Američka komanda: Ormuski moreuz otvoren za sva komercijalna plovila
Južne pomorske rute kroz Ormuski moreuz ostaju slobodno i otvorene za sva komercijalna plovila koja tuda prolaze, saopšteno je danas iz Američke centralne komande (CENTCOM). "U poslednjih tri meseca, američke snage pomogle su više od 1.000 plovila da uspešno prođu kroz moreuz uprkos iranskoj agresiji, i prolasci su nastavljeni i danas", navodi se u saooptenju CENTCOM-a. U odvojenom saopštenju, CENTCOM navodi da su preusmerile 45 plovila u okviru "blokade Irana"
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