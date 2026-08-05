Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice (video)

Grčka policija uhapsila je brata zamenika gradonačelnika grada Mandre nakon što je probio blokadu puta koji je bio zatvoren zbog pada helikoptera koji su se sudarili tokom gašenja požara. - Put je zatvoren na mestu događaja jer se smatra mestom nesreće i mora ostati nepromenjen dok se ne završi istraga koju sprovodi Grčka nacionalna policija (ELAS) - saopštila je policija. Muškarac je ne samo probio blokadu puta, već je i udario svojim automobilom u olupinu