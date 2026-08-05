Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice (video)

Kurir pre 48 minuta  |  Protothema)
Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice…
Grčka policija uhapsila je brata zamenika gradonačelnika grada Mandre nakon što je probio blokadu puta koji je bio zatvoren zbog pada helikoptera koji su se sudarili tokom gašenja požara. - Put je zatvoren na mestu događaja jer se smatra mestom nesreće i mora ostati nepromenjen dok se ne završi istraga koju sprovodi Grčka nacionalna policija (ELAS) - saopštila je policija. Muškarac je ne samo probio blokadu puta, već je i udario svojim automobilom u olupinu
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

SAD gori i u Holandiji: Požarima u Evropi nigde kraja

SAD gori i u Holandiji: Požarima u Evropi nigde kraja

Večernje novosti pre 28 minuta
Nedostaje četrnaestoro: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Nedostaje četrnaestoro: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Večernje novosti pre 23 minuta
Napad dronovima na Moskovsku oblast: pet mrtvih, ključna infrastruktura pod udarom

Napad dronovima na Moskovsku oblast: pet mrtvih, ključna infrastruktura pod udarom

Telegraf pre 1 dan
Smrtonosni virus se širi kao požar! Umrlo više od 1.700 ljudi, lekari na nogama: Ne postoji vakcina, ni lek

Smrtonosni virus se širi kao požar! Umrlo više od 1.700 ljudi, lekari na nogama: Ne postoji vakcina, ni lek

Blic pre 3 sata
Gori na jugu zemlje, pokrenuta hitna evakuacija! Šumski požar guta sve pred sobom, približio se kućama, helikopteri u akciji…

Gori na jugu zemlje, pokrenuta hitna evakuacija! Šumski požar guta sve pred sobom, približio se kućama, helikopteri u akciji gašenja! Dramatični snimci (video)

Kurir pre 3 sata
Požari nisu jedina opasnost u Francuskoj: Vatra ogolila zemlju i otkrila nešto mnogo strašnije!

Požari nisu jedina opasnost u Francuskoj: Vatra ogolila zemlju i otkrila nešto mnogo strašnije!

Telegraf pre 4 sati
Predsednica Slovenije teško povređena u udesu, pa otvoreno priznala: "To je moja najveća greška"

Predsednica Slovenije teško povređena u udesu, pa otvoreno priznala: "To je moja najveća greška"

Telegraf pre 4 sati

Ključne reči

Grčkahelikopterpožarnesrecahapšenje

Svet, najnovije vesti »

Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice…

Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice (video)

Kurir pre 48 minuta
SAD gori i u Holandiji: Požarima u Evropi nigde kraja

SAD gori i u Holandiji: Požarima u Evropi nigde kraja

Večernje novosti pre 28 minuta
Nedostaje četrnaestoro: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Nedostaje četrnaestoro: Razmere katastrofalnog požara u Spokenu u SAD još nisu konačne

Večernje novosti pre 23 minuta
Ukrajina sprema sastanke sa zemljama Persijskog zaliva, Zelenski pristaje na sve forme pregovora, a posebno računa na ova dva…

Ukrajina sprema sastanke sa zemljama Persijskog zaliva, Zelenski pristaje na sve forme pregovora, a posebno računa na ova dva čoveka

Blic pre 1 sat
Žestok noćni udar na Kijev: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu

Žestok noćni udar na Kijev: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu

Kurir pre 1 sat