Francuska pokrenula istrage: Stravične stvari se dešavaju u službama pri kabinetu premijera države?! Lekornu izrazio "zabrinutost i tugu"

Kurir pre 37 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
Francuska pokrenula istrage: Stravične stvari se dešavaju u službama pri kabinetu premijera države?! Lekornu izrazio…

Kabinet francuskog premijera Sebastijana Lekorn uaizrazio je "zabrinutost i tugu" posle dva samoubistva i dva pokušaja samoubistva koja su se nedavno dogodila u odeljenjima pri kabinetu, preneli su tamošnji mediji i dodali da su pokrenute istrage.

Četiri situacije su nepovezane, navele su službe pri kabinetu premijera i dodale da nijedna od umešanih osoba nije među približno 60 ljudi koji rade "direktno sa premijerom ili u njegovom kabinetu". - To su zaposleni u administrativnim službama premijera koji rade u različitim odeljenjima ili službama i koji obavljaju različite funkcije administrativne podrške - dodaje se u saopštenju tih službi. Približno 3.450 zaposlenih radi u raznim službama pri kabinetu
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