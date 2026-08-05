Hetafe se sprema za Partizan! Potencijalni rival crno-belih doveo bivšeg štopera Torina!

Kurir pre 38 minuta
Hetafe se sprema za Partizan! Potencijalni rival crno-belih doveo bivšeg štopera Torina!

Hetafe je povukao potez pred završnicu kvalifikacija za Ligu konferencije! Španski klub ozvaničio je dolazak gruzijskog defanzivca Sabe Sazonova, koji bi mogao da bude dodatna snaga u zadnjoj liniji ekipe uoči mogućeg duela sa Partizanom.

Sazonov (24) stiže u Hetafe kao slobodan igrač, nakon što mu je istekao ugovor sa Torinom. Iako detalji saradnje nisu objavljeni, španski mediji navode da je potpisao ugovor do leta 2027. godine. Gruzijski reprezentativac igra na poziciji štopera, a u karijeri je nastupao za Zenit iz Sankt Peterburga, Dinamo Moskvu, Torino i Empoli. U dresu reprezentacije Gruzije upisao je tri nastupa. Hetafe je u njemu pronašao igrača koji bi trebalo da donese čvrstinu i iskustvo
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Hetafe se sprema za Partizan! Potencijalni rival crno-belih doveo bivšeg štopera Torina!

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