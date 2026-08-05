Katastrofalne razmere požara u Deliblatskoj peščari, strašni snimci: Razbuktala vatra guta sve pred sobom, dim se vidi i iz Beograda! Podignute i vazdušne snage
Kurir pre 11 minuta
Veliki požar u Deliblatskoj peščari ne jenjava, a u borbu sa vatrenom stihijom uključeni su svi raspoloživi kapaciteti MUP-a.
Na terenu su desetine vatrogasaca-spasilaca, više vozila i helikopteri koji iz vazduha gase požarište, dok ekipe pokušavaju da spreče dalje širenje vatre. Kako je saopštio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Ministarstvo unutrašnjih poslova angažovalo je sve raspoložive ljudske i tehničke kapacitete u gašenju požara u Deliblatskoj peščari. Otkrio je da su angažovani helikopteri Helikopterske jedinice H145 i H215 Super