Osumnjičen da je napao policajca: Određeno zadržavanje muškarcu iz Beograda

Kurir pre 2 sata
Osumnjičen da je napao policajca: Određeno zadržavanje muškarcu iz Beograda

Mladiću D.B. (22) je po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova.

Osumnjičenom se stavlja na teret da je u saizvršilaštvu sa maloletnim licem protiv kojeg je postupak razdvojen, izvršio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti jer je 2. avgusta godine u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun napao službeno lice u vršenju poslova javne bezbednosti-policijskog službenika PS Zemun i naneo mu telesne povrede. On je takođe istog dana oštećenom M.S. oduzeo novčanik i kaiš. Iznoseći svoju odbranu pred
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