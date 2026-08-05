Ovako izgleda vrelina na srpskim njivama: Srđan ima hektare pod kupusom, sistemi za navodnjavanje rade bez prestanka

Kurir pre 23 minuta
Ovako izgleda vrelina na srpskim njivama: Srđan ima hektare pod kupusom, sistemi za navodnjavanje rade bez prestanka

Dok letnje temperature iz dana u dan prelaze 35. podeljak na termometru, na plodnom moravskom tlu čačanskog kraja u punom jeku je navodnjavanje kupusa.

Poljoprivrednici poručuju da upravo od svake kapi vode zavisi kvalitet i prinos povrća koje će se na jesen naći na trpezama širom Srbije. Kupus, koji je rasađen pre desetak dana, sada ima najveću potrebu za vlagom, zbog čega sistemi za navodnjavanje rade gotovo bez prestanka. - Kupus je kultura kojoj je u ovom periodu voda najpotrebnija. Na temperaturama iznad 35 stepeni zalivanje je neophodno kako bi biljka pravilno napredovala i dala kvalitetan rod, kaže za RINU
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