Policija ga zaustavila, u kolima zatekli pušku i nešto užasno: Uhapšen muškarac iz Laktaša, evo šta su rekli iz MUP

Policija je uhapsila S.V. iz Laktaša, koji je zatečen sa odstreljenom srnećom divljači i lovačkom puškom, zbog čega ga sumnjiče za nezakonit lov.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policija je oko 22.00 časa u Laktašima kontrolisala vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, a u vozilu su pronađeni odstreljena srna i kombinovana lovačka puška. Od S.V. su oduzeti lovačka puška i oružni list, dok je nakon uviđaja odstreljena divljač predata lovočuvaru nadležnog lovačkog udruženja. Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka. (Kurir.rs/Nezavisne novine)