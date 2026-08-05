Poznato ko sudi Crvenoj zvezdi u utakmici sezone! On stiže na Marakanu: Arnautović i Mbape ga dobro upamtili na Mundijalu

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Poznato ko sudi Crvenoj zvezdi u utakmici sezone! On stiže na Marakanu: Arnautović i Mbape ga dobro upamtili na Mundijalu

Fudbaleri Crvene zvezde u utorak od 20 časova dočekuju Hapoel Ber Ševu u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Poraz u prvom meču stavio je pred tim Dejana Stankovića oreol "utakmice sezone". Za Zvezdu ovaj meč ima izuzetnu važnost, ne samo zato što bi zadržala nadu da se plasira u Ligu šampiona, već i zato što bi osigurala makar učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. UEFA je odredila i ko će deliti pravdu na stadionu "Rajko Mitić". Švedski tim predvodiće glavni sudija 37-godišnji Glen Niberg. Njemu će asistirati Mahbod Beigi i Andreas Sederkvist, dok je četvrti sudija Oskar
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