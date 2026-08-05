Sa 3,8 promila u krvi izazvao sudar: Policija onda otkrila nešto još bizarnije, odmah mu oduzeli auto

Policija je uhapsila Banjalučanina B.K. (51), jer je sa oko 3,8 promila usred dana učestvovao u sudaru na području Laktaša, a zatim je proverama utvrđeno da je i nekoliko dana ranije obesno vozio, te mu je oduzet auto.

Kako saznaju "Nezavisne novine", on je u nezgodi, u ponedeljak, 3. avgusta, u mestu Veliko Blaško kod Laktaša učestvovao golfom, a drugi učesnik je vozio teretni pežo. - Pripadnici Policijske stanice Laktaši uhapsili su B.K. iz Banjaluke, zbog prekršaja iz članova 42a. i 172. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH - rečeno je iz policije. Naime, kako su dodali, juče oko 14.55 na magistralnom putu u mestu Veliko Blaško dogodila se