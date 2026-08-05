Sa 3,8 promila u krvi izazvao sudar: Policija onda otkrila nešto još bizarnije, odmah mu oduzeli auto

Kurir pre 1 sat  |  Nezavisne novine)
Sa 3,8 promila u krvi izazvao sudar: Policija onda otkrila nešto još bizarnije, odmah mu oduzeli auto

Policija je uhapsila Banjalučanina B.K. (51), jer je sa oko 3,8 promila usred dana učestvovao u sudaru na području Laktaša, a zatim je proverama utvrđeno da je i nekoliko dana ranije obesno vozio, te mu je oduzet auto.

Kako saznaju "Nezavisne novine", on je u nezgodi, u ponedeljak, 3. avgusta, u mestu Veliko Blaško kod Laktaša učestvovao golfom, a drugi učesnik je vozio teretni pežo. - Pripadnici Policijske stanice Laktaši uhapsili su B.K. iz Banjaluke, zbog prekršaja iz članova 42a. i 172. stav 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima BiH - rečeno je iz policije. Naime, kako su dodali, juče oko 14.55 na magistralnom putu u mestu Veliko Blaško dogodila se
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Policija ga zaustavila, u kolima zatekli pušku i nešto užasno: Uhapšen muškarac iz Laktaša, evo šta su rekli iz MUP

Policija ga zaustavila, u kolima zatekli pušku i nešto užasno: Uhapšen muškarac iz Laktaša, evo šta su rekli iz MUP

Kurir pre 3 sata
Završen komemorativni skup u Mrkonjić Gradu povodom sećanja na stradale u Oluji

Završen komemorativni skup u Mrkonjić Gradu povodom sećanja na stradale u Oluji

RTV pre 6 sati
U Banstolu će biti spomen-kompleks svim Srbima stradalim na prostoru Hrvatske

U Banstolu će biti spomen-kompleks svim Srbima stradalim na prostoru Hrvatske

RTV pre 9 sati
Dodik: Prebilovci 85 godina kasnije; poziv da nikada ne zaboravimo

Dodik: Prebilovci 85 godina kasnije; poziv da nikada ne zaboravimo

RTV pre 10 sati
Vučić: Mir radi za Srbe, moramo da pomognemo gde god živi naš narod

Vučić: Mir radi za Srbe, moramo da pomognemo gde god živi naš narod

RTV pre 11 sati
Dan sećanja na žrtve "Oluje": Komemoracija u Mrkonjić Gradu, Srbija i Republika Srpska odaju poštu stradalima

Dan sećanja na žrtve "Oluje": Komemoracija u Mrkonjić Gradu, Srbija i Republika Srpska odaju poštu stradalima

Mondo pre 12 sati
Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Oluji obeležen u Banjaluci

Dan sećanja na ubijene i prognane Srbe u Oluji obeležen u Banjaluci

Insajder pre 14 sati

Ključne reči

BanjalukaPežoNezavisne novine

Balkan, najnovije vesti »

Sa 3,8 promila u krvi izazvao sudar: Policija onda otkrila nešto još bizarnije, odmah mu oduzeli auto

Sa 3,8 promila u krvi izazvao sudar: Policija onda otkrila nešto još bizarnije, odmah mu oduzeli auto

Kurir pre 1 sat
Policija ga zaustavila, u kolima zatekli pušku i nešto užasno: Uhapšen muškarac iz Laktaša, evo šta su rekli iz MUP

Policija ga zaustavila, u kolima zatekli pušku i nešto užasno: Uhapšen muškarac iz Laktaša, evo šta su rekli iz MUP

Kurir pre 3 sata
Neverovatna drama u Herceg Novom! Britanac nudio mito policajcima, pa se sa ženom i decom zaključao u kola: Pet sati odbijao…

Neverovatna drama u Herceg Novom! Britanac nudio mito policajcima, pa se sa ženom i decom zaključao u kola: Pet sati odbijao da izađe

Kurir pre 4 sati
Plenković: Prosečna plata u Hrvatskoj do kraja mandata 1.600 evra

Plenković: Prosečna plata u Hrvatskoj do kraja mandata 1.600 evra

Radio 021 pre 1 dan
Predsednik Vučić iz Mrkonjić Grada: Narod mora da razume takve prevare i zamke i da ih izbegne u budućnosti

Predsednik Vučić iz Mrkonjić Grada: Narod mora da razume takve prevare i zamke i da ih izbegne u budućnosti

Dnevnik pre 1 dan