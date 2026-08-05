Tinja sukob u ukrajinskoj vojsci zbog novog komandanta: Zvaničnik otkrio - zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo

Kurir pre 21 minuta  |  TASS)
Tinja sukob u ukrajinskoj vojsci zbog novog komandanta: Zvaničnik otkrio - zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo
Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob u redovima južne grupe snaga Ukrajine nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta, rekao je Vladimir Vasilenko, portparol guvernera Hersonske oblasti. - Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob i sprečava širenje informacija o tome šta se dešava. Međutim, zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo - rekao je novinarima. Vasilenko je ranije rekao da je
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