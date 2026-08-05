Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob u redovima južne grupe snaga Ukrajine nakon imenovanja Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta, rekao je Vladimir Vasilenko, portparol guvernera Hersonske oblasti. - Ukrajinska vojna komanda pokušava da prikrije unutrašnji sukob i sprečava širenje informacija o tome šta se dešava. Međutim, zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo - rekao je novinarima. Vasilenko je ranije rekao da je