UEFA promenila pravila igre! Nove odluke stupaju na snagu odmah - evropske klubove čekaju velike promene!

UEFA je donela dve velike izmene u pravilnicima svojih klupskih takmičenja ( Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija), a promene će važiti već od početka nove sezone.

Prva novina tiče se kartona i suspenzija. Do sada su igrači i članovi stručnog štaba automatski dobijali meč zabrane posle tri žuta kartona koja nisu rezultirala isključenjem. UEFA je sada promenila sistem i odlučila da se prag za kaznu pomeri. Nova pravila donose drugačiji način računanja kartona, pa će treneri i fudbaleri morati još pažljivije da kontrolišu ponašanje tokom evropskih utakmica. Jedan neoprezan potez mogao bi da znači propuštanje velikih mečeva u