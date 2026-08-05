UEFA promenila pravila igre! Nove odluke stupaju na snagu odmah - evropske klubove čekaju velike promene!

Kurir pre 1 sat
UEFA promenila pravila igre! Nove odluke stupaju na snagu odmah - evropske klubove čekaju velike promene!

UEFA je donela dve velike izmene u pravilnicima svojih klupskih takmičenja ( Liga šampiona, Liga Evrope, Liga konferencija), a promene će važiti već od početka nove sezone.

Prva novina tiče se kartona i suspenzija. Do sada su igrači i članovi stručnog štaba automatski dobijali meč zabrane posle tri žuta kartona koja nisu rezultirala isključenjem. UEFA je sada promenila sistem i odlučila da se prag za kaznu pomeri. Nova pravila donose drugačiji način računanja kartona, pa će treneri i fudbaleri morati još pažljivije da kontrolišu ponašanje tokom evropskih utakmica. Jedan neoprezan potez mogao bi da znači propuštanje velikih mečeva u
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