UNICEF: Napadi u kojima se ubijaju i povređuju deca u Rusiji i Ukrajini moraju da prestanu!

Kurir pre 37 minuta  |  Beta/Preneo: V.M.)
UNICEF: Napadi u kojima se ubijaju i povređuju deca u Rusiji i Ukrajini moraju da prestanu!

Fond UN za decu (UNICEF) ponovio je poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju svoje obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu "zaštite dece i civilne infrastrukture", posle izveštaja o deci koja su poginula i povređena u nedavnim vazdušnim napadima dve zemlje. - Igralište.

Plaža. Porodični dom. Deca imaju pravo da budu bezbedna tamo gde žive i igraju se, gde god da se nalaze - naveo je UNICEF napominjući da je jedna devojčica poginula u nedelju u Rusiji u vazdušnom napadu na igralište, dok je najmanje troje dece među poginulima u napadu na plažu u Krasnodarskom kraju. U Ukrajini je, kako se navodi, najmanje šestoro dece ubijeno, a 19 povređeno u proteklih sedam dana, preneo je UNICEF. - Napadi koji ubijaju i povređuju decu moraju
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

UNICEF: Mora da prestanu napadi koji povređuju i ubijaju decu u Rusiji i Ukrajini

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UNUkrajinaRusijaUnicefdecaRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

Operacija „divlje bobice“

Operacija „divlje bobice“

Velike priče pre 52 minuta
Trampov limbo: Šta god da uradi, crno mu se piše, a vremena je sve manje

Trampov limbo: Šta god da uradi, crno mu se piše, a vremena je sve manje

Blic pre 33 minuta
UNICEF: Napadi u kojima se ubijaju i povređuju deca u Rusiji i Ukrajini moraju da prestanu!

UNICEF: Napadi u kojima se ubijaju i povređuju deca u Rusiji i Ukrajini moraju da prestanu!

Kurir pre 37 minuta
Tinja sukob u ukrajinskoj vojsci zbog novog komandanta: Zvaničnik otkrio - zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo

Tinja sukob u ukrajinskoj vojsci zbog novog komandanta: Zvaničnik otkrio - zataškavanje problema samo podgreva nezadovoljstvo

Kurir pre 1 sat
Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice…

Brat političara uhapšen posle tragičnog sudara helikoptera! Bahati muškarac probio blokadu puta, pa udario u olupinu letelice (video)

Kurir pre 3 sata