Upadali u kuće, krali ključeve, pa odvozili besne mašine! Dvojac koji je godinu dana harao Vojvodinom zanemeo pred tužilaštvom

Kurir pre 46 minuta
Upadali u kuće, krali ključeve, pa odvozili besne mašine! Dvojac koji je godinu dana harao Vojvodinom zanemeo pred tužilaštvom…

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci je u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu i Policijskim upravama u Subotici i Somboru, rasvetlilo teške krađe luksuznih putničkih motornih vozila izvršene na području Bača, Čelareva, Gajdobre, Aleksa Šantić i Ratkova.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Bačkoj Palanci, slobode su lišeni A.B. (51) iz Sombora i D.K. (41) iz Kule, kojima je određeno zadržavanje u trajanju do 48 časova. - Osumnjičeni su dana 4. avgusta 2026. godine saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili pet krivičnih dela teška krađa iz člana 204 stav 4 u vezi člana 1 tačka 1 Krivičnog zakonika i jedno krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 2 u
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