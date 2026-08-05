Žestok noćni udar na Kijev: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu

Kurir pre 23 minuta  |  Agencije
Žestok noćni udar na Kijev: Rusija pokrenula nove vazdušne napade na ukrajinsku prestonicu
Ruske vazdušne snage izvele su napade na Kijev, a kako prenosi Ukrinform pogođena je nestambena zgrada i nije poznato ima li žrtava. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko saopštio je da su angažovane sve snage protivvazdušne odbrane. "Kijev i region su pod balističkim napadom", napisao je on na platformi Telegram. U Kijevu i nizu oblasti proglašena je uzbuna za vazdušnu opasnost. Kurir.rs/Ukrinform
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