EPS poziva na racionalnije trošenje struje, što bi bilo moguće da gradovi nisu toplotna ostrva

Mašina pre 5 sati  |  Mašina
EPS poziva na racionalnije trošenje struje, što bi bilo moguće da gradovi nisu toplotna ostrva

Generalni direktor Elektroprivrede Srbije (EPS) Dušan Živković apelovao je na građane, govoreći o problemu niskih vodostaja reka, koji utiču na proizvodnju električne energije, da racionalnije troše struju u narednom periodu, što im, smatra, neće ugroziti komfor. Sagovornice Mašine, pak, ukazuju na to da se, zbog postojanja toplotnih ostrva u gradovima, i manjka zelenila, nalazimo u začaranom krugu jer sve više i češće koristimo klima-uređaje, koji, ne samo da troše struju, nego i dodatno podižu

Nedostatak zelenila u gradovima, i ogromne betonirane površine bez drveća i zelenih površina koje stvaraju hlad i značajno umanjuju zagrevanje prostora, jedan su od najvećih uzroka povećanja zagrevanja gradova i stvaranja toplotnih ostrva, objašnjava za Mašinu ekološkinja Tatjana Avramović iz Platforme Zajedničko. Toplotna ostrva su prostori koji se, kako ona objašnjava, zbog zadržavanja toplote teže hlade i gde su temperature za nekoliko stepeni veće nego u
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