Hrvatska i Srbija treba da reše sudbine nestalih, odbijanje da se sagleda cela slika rata u tome ne pomaže

Mašina pre 9 minuta  |  Mašina
Hrvatska i Srbija treba da reše sudbine nestalih, odbijanje da se sagleda cela slika rata u tome ne pomaže

Završena je centralna svečanost povodom 31. godišnjice od hrvatske vojno-policijske akcije „Oluja”, koja je održana u Kninu u prisustvu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i predsednika Zorana Milanovića. Današnji datum – 5. avgust – obeležava se u Hrvatskoj kao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, a tim povodom, kao i prethodnih godina, organizuju se proslave, programi i koncerti. Sa Vesnom Teršelič iz zagrebačke organizacije Dokumenta – Centar za suočavanje s prošlošću

Prvih dana avgusta u Hrvatskoj, navodi Teršelič za Mašinu, predstavnici Vladinih institucija slave pobedu, a manjinske organizacije i organizacije za ljudska prava komemoriraju. Ove godine su, navodi, istovremeno organizovane antiratna akcija na Trgu bana Jelačića u Zagrebu i okupljanje u organizaciji Srpskog narodnog vijeća u Komiću, blizu mesta osam stradalih srpskih civila, koje su ubili pripadnici hrvatske vojske. Upitana za reakcije građana tokom ovih
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