Danas i sutra pik toplotnog talasa, uskoro moguća kiša

Moj Novi Sad pre 32 minuta
Danas i sutra pik toplotnog talasa, uskoro moguća kiša
Još jedan sunčan i izuzetno topao dan pred nama. Slab i umeren istočni i jugoistočni vetar mogu doneti malo olakšanje. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 35 do 40 stepeni. Na severu zemlje i u Beogradu tropske noći. Hidrološka situacija i dalje nepovoljna. U Srbiji je u 8 sati najtoplije bilo u Beogradu, gde je izmereno 30 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici gde je izmereno 14 stepeni, pokazuju podaci objavljeni na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda
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