Od 17. avgusta država će preuzeti najveći deo troškova za 18 novih lekova na recept

Moj Novi Sad pre 5 sati
Od 17. avgusta država će preuzeti najveći deo troškova za 18 novih lekova na recept

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut najavio je da će od 17. avgusta osigurana lica u Srbiji dobiti pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države.

Kako je naglasio, država preuzima najveći deo troškova terapije koju su građani do sada u celosti plaćali. Premijer je istakao da će na listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje i prevenciju ponovne duboke venske tromboze i plućne embolije. Na Listu se stavljaju i dva leka za lečenje srčane slabosti, koji
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