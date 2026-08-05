Poruka iz Hapoela za Zvezdu: "Kažete da je na vašoj Marakani druga priča? Videćemo"

Mondo pre 39 minuta  |  Milutin Vujičić
Poruka iz Hapoela za Zvezdu: "Kažete da je na vašoj Marakani druga priča? Videćemo"

Hapoel Berševa pobedila je Crvenu zvezdu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Bilo je 1:0 za prvaka Izraela na neutralnom terenu u Sombathelju, iako je poslednjih pola sata utakmice Crvena zvezda imala igrača više i imala nekoliko šansi da dođe makar do izjednačenja. Prema pisanju izraelskog portala " Sport 5", u Hapoelu Berševi su presrećni zbog pobede, posle koje su igrači slavili dugo na terenu i u svlačionici. Trener Ran Kožoh je posle meča rekao igračima da je ponosan na njih i posebno je istakao Eliela Pereca, veznog fudbalera, dok su
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