Toplotni talas dostiže vrhunac, ne vidi se kraj visokim temperaturama

Morava info pre 2 sata  |  Morava info
Toplotni talas dostiže vrhunac, ne vidi se kraj visokim temperaturama

ČAČAK – U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod i ponovio upozorenje da će toplotni talas na teritoriji zemlje obeležiti maksimalne temperature tokom dana i naredna dva dana od 35 do 40 stepeni uz tropske noći u Beogradu i Vojvodini.

Najviše dnevne temperature od 35 do 40 stepeni, u Čačku 36 u hladu. U Četvrtak i petak u Čačku maksimalna dnevna temperatura 35 stepeni, uz ipak nešto svežije noći sa najnižim temperaturama između 15 i 17 stepeni Celzijusa. U subotu i nedelju manji pad temperature, ali i dalje sa dnevnim vrednostima iznad 30 stepeni. Podseća se da dugotrajan period veoma visokih temperatura dovodi do akumulacije toplotnog stresa i značajnog povećanja rizika po zdravlje
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