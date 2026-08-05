Danas i sutra pik toplotnog talasa: U regionu i do 42 stepena

U regionu danas sunčano i veoma toplo. Prognozirana je temperatura do 42 stepena. Danas i sutra očekuje se pik toplotnog talasa. Najtoplije će biti u Srednjoj Evropi, u oblasti Panonske nizije i na severozapadu Balkana. Na celoj teritoriji Mađarske, u većem delu Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine na snazi je najviši stepen upozorenja na visoku temperaturu. Crveno i narandžasto upozorenje na snazi su i u ostatku Evrope. U nastavku dana iznad Srbije pretežno