Hitna pomoć: Dve osobe lakše povređene u dve saobraćajne nezgode u Beogradu

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode u kojima su dve osobe lakše povređene, rečeno je Beti u Hitnoj pomoći.

U udesu koji se dogodio u Ustaničkoj ulici lakše je povređena 17-godišnjakinja koja je prevezena u Dečju kliniku u Tiršovoj ulici, dok je 50-godišnji muškarac povređen u saobraćajnoj nezgodi u Ovči zbrinut na licu mesta. Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 127 puta, od čega 23 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.