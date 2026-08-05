Masovni napadi na Kijev i nova finansijska pomoć EU za Ukrajinu

Naslovi.ai pre 41 minuta
Masovni napadi na Kijev i nova finansijska pomoć EU za Ukrajinu

U ruskim napadima na Kijevsku oblast stradalo 17 osoba, dok Evropska unija prebacuje Ukrajini 1,4 milijarde evra od kamata na zamrznutu rusku imovinu.

U masovnim ruskim napadima balističkim raketama i dronovima na Kijev i širu oblast poginulo je 17 osoba, dok su deseci povređeni, a oštećeni su civilni i logistički objekti. Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su cilj bili vojni i logistički centri. Zvaničnici Evropske unije osudili su ove udare nazvavši ih zverskim zločinima. Vreme Danas Euronews Slobodna Evropa Serbian News Media Radio sto plus

Evropska komisija saopštila je da je primila 1,4 milijarde evra profita od kamata na imobilisanu imovinu Centralne banke Rusije, a ova sredstva biće stavljena na raspolaganje kao podrška Ukrajini. Insajder RTV NIN

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