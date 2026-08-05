Pregovori o Ormuskom moreuzu i situacija na Bliskom istoku

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SAD i Iran blizu dogovora o plovnim putevima, dok Izrael nastavlja vojne operacije, a raseljeni Libanci se vraćaju kući.

Sjedinjene Američke Države i Iran vode intenzivne pregovore uz posredovanje Omana o ponovnom otvaranju strateški važnog Ormuskog moreuza. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi sporazum mogao biti postignut ubrzo, naglašavajući da će u suprotnom uslediti oštar odgovor. N1 Info Nova Insajder Danas Beta

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da se vojska neće povući iz Pojasa Gaze sve dok se pokret Hamas potpuno ne razoruža, ističući neslaganja sa američkom administracijom. Istovremeno, izraelske snage uništile su podzemni tunel Hezbolaha na jugu Libana, odakle je oko 800.000 raseljenih lica započelo povratak. Danas RTV Insajder B92 RTS