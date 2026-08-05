Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 1 sat

U većem delu zemlje na snazi crveni meteoalarm, a ekstremne vrućine doneće tropske noći i opasnost po zdravlje.

Srbija se nalazi na udaru najjačeg toplotnog talasa ovog leta koji dostiže svoj vrhunac. RHMZ je izdao crveni meteoalarm za većinu regiona, a maksimalne dnevne temperature kretaće se između 35 i 40 stepeni. Insajder Mondo Vreme

Najtoplije je u Beogradu i Somboru gde su temperature pre podne već dostigle 34 odnosno 37 stepeni, dok se širom zemlje i u Vojvodini očekuju tropske noći. Osveženje se najavljuje za kraj nedelje uz manji pad temperature. Insajder Newsmax Balkans Nova Telegraf RTV