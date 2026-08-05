Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji sa temperaturama do 40 stepeni

Naslovi.ai pre 1 sat
Vrhunac toplotnog talasa u Srbiji sa temperaturama do 40 stepeni

U većem delu zemlje na snazi crveni meteoalarm, a ekstremne vrućine doneće tropske noći i opasnost po zdravlje.

Srbija se nalazi na udaru najjačeg toplotnog talasa ovog leta koji dostiže svoj vrhunac. RHMZ je izdao crveni meteoalarm za većinu regiona, a maksimalne dnevne temperature kretaće se između 35 i 40 stepeni. Insajder Mondo Vreme

Najtoplije je u Beogradu i Somboru gde su temperature pre podne već dostigle 34 odnosno 37 stepeni, dok se širom zemlje i u Vojvodini očekuju tropske noći. Osveženje se najavljuje za kraj nedelje uz manji pad temperature. Insajder Newsmax Balkans Nova Telegraf RTV

Povezane vesti »

Crveni meteo-alarm na snazi: Najtopliji grad u podne Sombor sa 38 stepeni, u Beogradu izmereno 37

Crveni meteo-alarm na snazi: Najtopliji grad u podne Sombor sa 38 stepeni, u Beogradu izmereno 37

Newsmax Balkans pre 38 minuta
Nastavlja se toplotni talas, u podne najtopliji Sombor sa 38 stepeni

Nastavlja se toplotni talas, u podne najtopliji Sombor sa 38 stepeni

RTV pre 59 minuta
Čak 36 stepeni u ovom gradu u 10 časova: Evo gde će danas biti 40°C, detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Čak 36 stepeni u ovom gradu u 10 časova: Evo gde će danas biti 40°C, detaljna vremenska prognoza za Srbiju

Telegraf pre 2 sata
Ovaj grad prestigao sve, u 10 sati čak 36 stepeni! RHMZ objavio alarmantne brojke: Temperatura sve bliža 40. podeoku, a nije…

Ovaj grad prestigao sve, u 10 sati čak 36 stepeni! RHMZ objavio alarmantne brojke: Temperatura sve bliža 40. podeoku, a nije ni podne

Blic pre 3 sata
Toplotni talas dostiže vrhunac, ne vidi se kraj visokim temperaturama

Toplotni talas dostiže vrhunac, ne vidi se kraj visokim temperaturama

Morava info pre 3 sata
Beograd jutros najtopliji u Srbiji sa 28 stepeni, crveni meteo-alarm u većem delu zemlje

Beograd jutros najtopliji u Srbiji sa 28 stepeni, crveni meteo-alarm u većem delu zemlje

Insajder pre 4 sati
Prognoza vremena za sredu, 5. avgust: Danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Prognoza vremena za sredu, 5. avgust: Danas sučano i veoma toplo, do 40 stepeni

Serbian News Media pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZSombor

Društvo, najnovije vesti »

Temperature u 13h: U pet gradova izmereno 38 stepeni

Temperature u 13h: U pet gradova izmereno 38 stepeni

N1 Info pre 4 minuta
Uticaj suše i niskog vodostaja na poljoprivredu: Kakvi se prinosi očekuju ove godine i koje kulture su najosetljivije?

Uticaj suše i niskog vodostaja na poljoprivredu: Kakvi se prinosi očekuju ove godine i koje kulture su najosetljivije?

Insajder pre 3 minuta
Igor Avžner: Vučićev sajt Ko si bre ti, bio je markentiški trik za jednodnevnu upotrebu

Igor Avžner: Vučićev sajt Ko si bre ti, bio je markentiški trik za jednodnevnu upotrebu

Beta pre 4 minuta
Sedam meseci posle Trampove intervencije, američki senatori traže izbore u Venecueli

Sedam meseci posle Trampove intervencije, američki senatori traže izbore u Venecueli

Beta pre 4 minuta
Fondacija Slavko Ćuruvija: U julu više od 100 verbalnih napada na novinare i medije

Fondacija Slavko Ćuruvija: U julu više od 100 verbalnih napada na novinare i medije

Beta pre 14 minuta