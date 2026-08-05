Zvezda juri zaostatak protiv Hapoela, pobede Fenerbahčea i Orhusa

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Evropski izazovi srpskih i međunarodnih klubova u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde pretrpeli su minimalan poraz od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a revanš na stadionu Rajko Mitić doneće odluku o plasmanu u plej-of. Klub je saopštio da su u prodaji ulaznice za ovaj susret, kao i za duel Superlige Srbije protiv Novog Pazara. Telegraf Serbian News Media Večernje novosti Dnevnik

U istoj rundi kvalifikacija danski Orhus je na domaćem terenu savladao Sabah sa 2:1, dok je Fenerbahče u Istanbulu pobedio Šturm rezultatom 2:0 uz golove Taliske i Mejsona Grinvuda. Pobednik meča Orhus - Sabah igraće protiv boljeg iz dvomeča Crvena zvezda - Hapoel. Telegraf B92 RTS Kurir Nova Večernje novosti RTS Kurir Politika