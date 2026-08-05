Zvezda juri zaostatak protiv Hapoela, pobede Fenerbahčea i Orhusa

Naslovi.ai pre 53 minuta
Zvezda juri zaostatak protiv Hapoela, pobede Fenerbahčea i Orhusa

Evropski izazovi srpskih i međunarodnih klubova u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Fudbaleri Crvene zvezde pretrpeli su minimalan poraz od Hapoel Ber Ševe u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a revanš na stadionu Rajko Mitić doneće odluku o plasmanu u plej-of. Klub je saopštio da su u prodaji ulaznice za ovaj susret, kao i za duel Superlige Srbije protiv Novog Pazara. Telegraf Serbian News Media Večernje novosti Dnevnik

U istoj rundi kvalifikacija danski Orhus je na domaćem terenu savladao Sabah sa 2:1, dok je Fenerbahče u Istanbulu pobedio Šturm rezultatom 2:0 uz golove Taliske i Mejsona Grinvuda. Pobednik meča Orhus - Sabah igraće protiv boljeg iz dvomeča Crvena zvezda - Hapoel. Telegraf B92 RTS Kurir Nova Večernje novosti RTS Kurir Politika

Povezane vesti »

Ferencvaroš prebrodio Gornik

Ferencvaroš prebrodio Gornik

Sport klub pre 24 sata
Sve staje u jednu noć Lige šampiona: 10 utakmica odluke, među njima i Zvezdina

Sve staje u jednu noć Lige šampiona: 10 utakmica odluke, među njima i Zvezdina

Mondo pre 24 sata
Grinvud i Taliska presudili: Fenerbahče rutinski do pobede nad Šturmom

Grinvud i Taliska presudili: Fenerbahče rutinski do pobede nad Šturmom

Kurir pre 1 sat
Fudbaleri Fenerbahčea i Ferencvaroša poveli u prvim mečevima trećeg kola kvalifikacija za LŠ

Fudbaleri Fenerbahčea i Ferencvaroša poveli u prvim mečevima trećeg kola kvalifikacija za LŠ

RTS pre 1 sat
Fudbaleri Fenerbahčea savladali Šturm

Fudbaleri Fenerbahčea savladali Šturm

Politika pre 1 sat
FK Crvena zvezda: Od petka na blagajnama ulaznice za Novi Pazar i Hapoel Ber Ševu

FK Crvena zvezda: Od petka na blagajnama ulaznice za Novi Pazar i Hapoel Ber Ševu

Dnevnik pre 1 sat
Taliska gura Fener - Turci korak bliže Ligi šampiona

Taliska gura Fener - Turci korak bliže Ligi šampiona

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaLiga ŠampionaNovi PazarSuperligaFenerbahčeIstanbul

Sport, najnovije vesti »

Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Munjoz se priključio treninzima Liverpula

Politika pre 13 minuta
Miroljubivo u prijateljskom meču Srbija – Rusija

Miroljubivo u prijateljskom meču Srbija – Rusija

Danas pre 53 minuta
Srbija četvrfinalu Šampionata Evrope, Hrvatska izgubila sa 75 razlike

Srbija četvrfinalu Šampionata Evrope, Hrvatska izgubila sa 75 razlike

Danas pre 1 sat
Kecmanović poražen posle maratona

Kecmanović poražen posle maratona

Danas pre 2 sata
Zvezdini potencijalni rivali ako izbace Hapoel: Veljko Simić strelac važnog gola za Sabah

Zvezdini potencijalni rivali ako izbace Hapoel: Veljko Simić strelac važnog gola za Sabah

Danas pre 3 sata