Snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava

Nedeljnik pre 1 sat
Snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodostaj Dunava
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, izjavila je danas, nakon razgovora sa generalnim direktorom Naftne industrije Srbije (NIS) Кirilom Tjurdenjevim o poslovanju te kompanije, planovima za proizvodnju i preradu naftnih derivata u avgustu, da je snabdevanje Srbije naftnim derivatima stabilno, bez obzira na vodosta Dunava. „Državi je cilj da sve pumpe budu redovno snabdevene, male i velike, kupci NIS-a, kao i druge naftne kompanije koje
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