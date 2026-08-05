Dva incidenta na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen sumnjiv dron, avion DHL prinudno sleteo zbog sudara

Newsmax Balkans pre 2 sata
Dva incidenta na aerodromu u Lajpcigu: Pronađen sumnjiv dron, avion DHL prinudno sleteo zbog sudara

Na aerodromu Lajpcig Hale tokom noći je proglašena bezbednosna uzbuna, nakon što je u blizini piste pronađen dron sa paketom koji je sadržao detonator, piše nemački Bild.

Zbog toga su letovi privremeno obustavljeni, a nekoliko aviona preusmereno. Prema navodima Bilda, dron je otkriven nešto pre ponoći u neposrednoj blizini ukrajinskog teretnog aviona Antonov. Na njemu je bila pričvršćena nepoznata supstanca sa detonatorom, zbog čega su istražitelji predmet okarakterisali kao moguću improvizovanu eksplozivnu napravu. Na mesto događaja upućeni su stručnjaci federalne policije za eksplozivne naprave, kao i robot za deaktiviranje bombi.
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