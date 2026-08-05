Dve saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređena tinejdžerka u Ustaničkoj ulici i muškarac u Ovči

Newsmax Balkans pre 1 sat
Dve saobraćajne nezgode u Beogradu: Povređena tinejdžerka u Ustaničkoj ulici i muškarac u Ovči

U Beogradu su se tokom protekle noći dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su dve osobe lakše povređene.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 21.50 sati, u Ustaničkoj ulici kod okretnice tramvaja, lakše je kao pešak povređena tinejdžerka (17), koja je prevezena u Dečju kliniku u Tiršovoj ulici. Muškarac (50) je lakše povređen u sudaru dva automobila u Ulici Mihaila Emineskua u Ovči, i on je zbrinut na mestu događaja. Tokom noći Hitna pomoć je odgovorila na ukupno 125 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu, gde je najviše intervencija bilo zbog
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