Novih 18 lekova na recept o trošku države od 17. avgusta: O kojim medikamentima je reč i kolika će biti doplata

Osigurana lica u Srbiji od 17. avgusta dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Kako piše u saopštenju Vlade, reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, kod kojih će država preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani dosad u celosti plaćali. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje