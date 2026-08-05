Novih 18 lekova na recept o trošku države od 17. avgusta: O kojim medikamentima je reč i kolika će biti doplata

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Novih 18 lekova na recept o trošku države od 17. avgusta: O kojim medikamentima je reč i kolika će biti doplata

Osigurana lica u Srbiji od 17. avgusta dobiće pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države, saopšteno je iz Vlade Srbije.

Kako piše u saopštenju Vlade, reč je o 16 novih oralnih antikoagulanasa i dva leka za lečenje srčane slabosti, kod kojih će država preuzeti najveći deo troškova terapije koju su građani dosad u celosti plaćali. Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je da će na Listu lekova biti stavljeno 16 novih oralnih antikoagulanasa, koji se koriste za prevenciju moždanog udara i sistemskih embolija kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom, kao i za lečenje
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