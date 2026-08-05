VJT u Beogradu: Zaplenjeno oko 15 kilograma kokaina i 30 kilograma kanabisa, prilikom primopredaje uhapšene tri osobe

Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da su pripadnici policije na teritoriji opštine Surčin, u naselju Dobanovci, zaplenili oko 30 kilograma opojne droge kanabis i oko 15 kilograma opojne droge kokain i uhapsili tri osobe.

Kako je navedeno u saopštenju, uhapšeni su M. Z. i I. G. koji su zatečeni u teretnom motornom vozilu u kojem se nalazila opojna droga, upakovana u više paketa. Takođe, uhapšen je i D. Đ. zbog postojanja osnova sumnje da je od osumnjičenih na jednoj benzinskoj stanici preuzeo putnu torbu u kojoj se nalazila opojna droga. Osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Određeno im je zadržavanje do 48 sati