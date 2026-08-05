uživo Kriza ulazi u novu fazu: Otvoren Ormuski moreuz, ali Vašington i Teheran još bez konačnog sporazuma

Posle više od šest meseci sukoba, Bliski istok ulazi u novu, neizvesnu fazu.

Dok Vašington i Teheran preko Omana pokušavaju da postignu dogovor o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza i normalizaciji pomorskog saobraćaja, na terenu se i dalje nižu incidenti koji pokazuju koliko je situacija krhka. Američki zvaničnici tvrde da je postignut napredak u pregovorima i očekuju dogovor u narednim danima, dok Iran traži veću kontrolu nad brodovima koji ulaze i izlaze iz strateški najvažnijeg pomorskog prolaza za svetsko tržište nafte. Istovremeno,